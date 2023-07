Mikołaj Pawlak pod ostrzałem. "Ściga się z Czarnkiem"

Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji twierdził, że ludzie źle traktują dzieci przez wtrącanie się państwa. Bronił prawa rodziców do stosowania przemocy wobec dziecka. Mówił też o potrzebie zarabiania więcej przez mężczyzn, by kobiety nie musiały pracować. Dobromir Sośnierz z Wolnościowców zarzucił Rzecznikowi Praw Dziecka sprzyjanie "środowiskom roszczeniowych kobiet" w sprawie natychmiastowego ściągania alimentów od ojców. Posłanki opozycji, które protestowały przeciwko jego wystąpieniu nazywał "złośliwymi babami". Doszło do spięcia między nim a Mirosławem Suchoniem z Polski 2050, który próbował przywołać go do porządku.