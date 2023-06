"Ustawa Kamilka" w Sejmie. Dyskusja przy pustych ławach poselskich

Projekt wprowadzony pod obrady w ostatniej chwili

Projekt długo czekał na to, by się nim zajęto. Dopiero po trzech tygodniach nadano mu numer druku sejmowego. Pod obrady Sejmu został wprowadzony dosłownie w ostatniej chwili - w pierwotnym harmonogramie obrad obecnego posiedzenia Sejmu go nie było. Dyskusję zaplanowano ostatecznie na czwartkowy wieczór. Rozpoczęła się tuż po godzinie 21.30.