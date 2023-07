Tu modlili się Mazowiecki i Kohl. Kościół Pokoju w Świdnicy symbolem pojednania

Kościół Pokoju nie jest szerzej znany Polakom, co starają się zmienić ks. bp Waldemar Pytel i Bożena Pytel, którzy dotarli do Świdnicy ze Śląska Cieszyńskiego, aby zaopiekować się zaniedbanym obiektem. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku znajdował się on w katastrofalnym stanie. Tymczasem w roku 2001 wpisano go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a "National Geographic" uznał go jeden z siedmiu nowych cudów Polski.