Kryzys energetyczny w Polsce, Europie i na świecie. Przyczyny, skutki, zapobieganie

Kryzys energetyczny w Europie i na świecie. Jak państwa radzą sobie z wysokimi cenami i brakiem surowców?

Aby zapewnić ciągłość dostaw energii, jej producenci powinni zabezpieczyć zapas surowców, z których jest ona wytwarzana. W tym przypadku mowa zarówno o ich magazynowaniu, jak i długoletnich kontraktach, zabezpieczających regularne dostawy węgla, gazu, ropy. Rosyjska napaść na Ukrainę spowodowała nałożenie na Moskwę sankcji - również tych dotyczących dostaw surowców energetycznych. Zaburzenie równowagi rynku spowodowało gwałtowny skok cen oraz trudności z dostępem do niektórych paliw, a to - europejski kryzys energetyczny. Ze względu na skok cen oraz czasowe trudności z dostępem do surowców, wiele państw podjęło kroki, mające na celu ochronę gospodarki oraz obywateli. Kraje, należące do wspólnoty europejskiej m.in. obiecują sobie wzajemną pomoc.