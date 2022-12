"Erdogan może tego nie przeżyć". Inflacja gwoździem do trumny tureckiego przywódcy

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" analizuje sytuację w Turcji, państwie, które jest członkiem NATO, ale stopniowo alienuje się od kluczowych partnerów z Europy i Ameryki zarówno politycznie, jak i gospodarczo. Niemiecka gazeta śmiało porównuje kraj do firmy i dochodzi do wniosku, że to, co Recep Tayyip Erdoğan robi z Turcją, można by w przedsiębiorstwie nazwać "repozycjonowaniem".