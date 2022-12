Napięcie przy północnej granicy Ukrainy. Białoruś rozstawia wojska [RELACJA NA ŻYWO]

Do listy dodano łotewską Fibre Electric Solutions, a także jedną z największych rosyjskich firm z sektora IT Kraftway, rosyjskiego producenta elektroniki Milandr wraz z szeregiem innych rosyjskich firm oraz powiązaną z nimi zarejestrowaną w Szwajcarii spółkę Milur SA, już wcześniej objętą sankcjami za uczestniczenie w próbie obejścia kontroli eksportu elektroniki do Rosji.