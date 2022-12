Przyznał się do zbrodniczych bombardowań. "To odwet"

Putin przestrzega przed "zachodnimi fejkami"

Wreszcie rosyjski przywódca przyznał, że Rosja uderza na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Kłamliwie zastrzegł jednak, że "została do tego sprowokowana" i "są to działania odwetowe". Zapominając, że to jego kraj dokonał inwazji, grzmiał, że "to Ukraińcy pierwsi wysadzili Most Krymski".