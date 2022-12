Scholz: "Jesteśmy gotowi na rozmowy z Rosją"

- Oczywiście jesteśmy gotowi rozmawiać z Rosją o kontroli zbrojeń w Europie. Proponowaliśmy to przed wojną i to stanowisko nie uległo zmianie - zadeklarował Olaf Scholz w wywiadzie dla grupy medialnej Funke i "Ouest-France". Niemiecki kanclerz jednocześnie wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie i ujawnił w jaki sposób, jego zdaniem, obecnie wygląda ryzyko wojny nuklearnej z Rosją.