KO liczy na słabszy wynik Polski 2050 w wyborach. "Tusk czuje się bardzo silny"

Nagranie ujawnione przez "Nową Trybunę Opolską" miało być dowodem na to, że 25-letni polityk formacji Szymona Hołowni nakłania jednego z polityków do wpłaty 20 tys. zł na konto prywatnej firmy 22-letniej szefowej swojego sztabu wyborczego, w zamian za co ów polityk miał otrzymać pierwsze miejsce na liście wyborczej w wyborach samorządowych. Jak wynika z ujawnionego stenogramu rozmów, poseł Polski 2050 miał powiedzieć, że "myśmy jako kandydaci w wyborach parlamentarnych też takich dużo umów podpisywali", co rzuca cień na całą partię.