Wojna u koalicjantów. Zemsta Polski 2050 na PSL

Działacze Polski 2050 znikają z listy Trzeciej Drogi

Poseł Sławomir Ćwik stanowczo zaprzecza, że chodzi o zemstę. Ma jednak sporo do powiedzenia o sytuacji sprzed kilkunastu dni, kiedy to w tajemniczy sposób z koalicyjnej listy Trzeciej Drogi do rady powiatu zamojskiego zniknęli prawie wszyscy kandydaci Polski 2050.