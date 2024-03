Poważne tąpnięcie przed wyborami. Jest zmiana na podium. Mamy nowy sondaż

Wybory samorządowe

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Głosowanie potrwa od 7:00 do 21:00. W jego trakcie wyborcy będą mogli oddać głosy na kandydatów do rad gmin, powiatów (a także miast na prawach powiatu) oraz sejmików województw. W Warszawie przeprowadzone zostaną dodatkowo wybory do rad dzielnic i osiedli.