Kazał Putinowi się zamknąć. Człowiek, który nie boi się Kremla

To, że Girkin jeszcze żyje, można uznać za cud, albo za dowód, że chronią go jakieś potężne siły, które nie pozwalają go wyeliminować, jak wielu podobnych mu "bohaterów rosyjskiej wiosny" z 2014 roku. A przypomnijmy, to człowiek, który jako jeden z pierwszych ze swoim oddziałem przekroczył rosyjsko-ukraińską granicę i właściwie bez walki zajął ukraiński Słowiańsk.