Przed kilkoma dniami Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Decyzja ma związek ze zbrodniami wojennymi popełnionymi przez Rosjan w Ukrainie. To właśnie moskiewski dyktator wydał rozkaz do ataku na sąsiednie państwo i ponosi odpowiedzialność za wydarzenia, które miały miejsce po 24 lutego 2022 roku.

"Jak go nikt nie udusi, to Nawalny wyśle go do Hagi". Girkin znów prowokuje Kreml