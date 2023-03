Miedwiediew znów grozi. "Poleciałyby pociski na Bundestag" [RELACJA NA ŻYWO]

Czwartek to 393. dzień rosyjskiej inwazji. Były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny grozi Zachodowi. Ostrzegł, że jakakolwiek próba aresztowania Władimira Putina za granicą zostanie uznana za "wypowiedzenie wojny". - Wyobraźmy sobie, (...) że obecny przywódca państwa, które dysponuje bronią nuklearną, udał się na terytorium, powiedzmy, Niemiec, i został tam aresztowany. Co by to było? To byłoby wypowiedzenie wojny Rosji - stwierdził Miedwiediew. Jak dodał, wszystkie rosyjskie pociski "poleciałyby na Bundestag i urząd kanclerza". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.