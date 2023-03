Ostatnie podrygi. Eksperci nie mają wątpliwości, co wydarzy się w Awdijiwce

- Bachmut miał służyć do zatrzymania kontrofensywy. Miał osłabić Rosjan i ich zatrzymać. W tej chwili taki drugi punkt nie będzie potrzebny. Rosjanie mogli iść w kierunku Wuhłedaru, ale tam ponieśli klęskę wcześniej. Skupili się na Awdijiwce, bo potrzebują sukcesu. Dla Ukrainy nie ma powodów, by zacięcie bronić takich punktów i doprowadzać do wykrwawiania się - wymienia.