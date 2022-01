Wstrząsające obrazy ze wschodu Ukrainy. Jak w soczewce widać, co może zrobić Putin

Napięta sytuacja wokół Ukrainy trwa. Według medialnych doniesień Rosja rozlokowała przy jej wschodniej granicy ponad 100 tys. żołnierzy. Reporterzy Wirtualnej Polski udali się do miejscowości Awdijiwka, znajdującej się zaledwie o krok od terenu kontrolowanego przez rosyjskich separatystów. - To miasto jest symbolem, który pokazuje, jak bardzo ucierpiały okoliczne tereny podczas działań wojennych. W 2014 roku miasto zostało bardzo mocno ostrzelane - relacjonuje dziennikarz WP Patryk Michalski, podkreślając, że na miejscu wciąż można spotkać miny przeciwpancerne. - Są one cały czas bardzo dużym problemem w regionie, dlatego dzieci od najmłodszych lat słyszą, że muszą uważać - opowiada nasz reporter. - Na jednym z bloków namalowano mural przedstawiający twarz nauczycielki j. ukraińskiego. Nie nadaje się on absolutnie do zamieszkania. Kawałek dalej mamy jednak również zniszczone blokowiska, w których mieszkają ludzie (…) Jesteśmy na wschodzie Ukrainy po to, by tłumaczyć, jak wygląda życie w obliczu kolejnego zagrożenia ze strony Rosji - dodaje Patryk Michalski.