Miliony dla Polski. To rekompensata za broń przekazaną Ukrainie

Większość środków trafi do Polski

Zapowiedział, że będzie kontynuować zabiegi o to, by Europejski Instrument na rzecz Pokoju był jak najwyższy. Poinformował, że przywódcy zgodzili się co do tego, że w ciągu najbliższych miesięcy instrument ten będzie opiewał na kwotę 3,5 mld euro. - A z tego również większość środków trafi do Polski. W końcu została doceniona od strony finansowej rola Polski w wojnie obronnej Ukrainy przeciw barbarzyństwu rosyjskiemu - dodał.