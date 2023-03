Teraz Rosja miesza w tym kraju. USA biją na alarm

- Każdy, kto rozmawia z Moskwą, musi im powiedzieć, że ich dalsze wsparcie militarne dla junty jest nie do przyjęcia. To destabilizuje - powiedział w wywiadzie podczas podróży do Azji Południowo-Wschodniej Chollet, dodając, że problem odbija się nie tylko na Birmie, ale i całym regionie.