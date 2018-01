Jurek Owsiak z Nagrodą Nobla? Przytłaczające wyniki sondażu

To nie jest nowy pomysł. Już rok temu szef WOŚP został zgłoszony do nagrody Nobla. Komitet wniosek przyznał, ale nagrodę dostał kto inny. Teraz okazuje się, że Polacy chcą, aby w 2018 roku to właśnie Jurek Owsiak otrzymał wyróżnienie. Domaga się tego 68 proc. ankietowanych przez "Super Express".

Jurek Owsiak dostanie prestiżową nagrodę? (East News, Fot: Szymon Aksienionek/REPORTER)

- Zdaję sobie sprawę, że usłyszymy zarzuty o brak wymiaru międzynarodowego, ale wsparcie dla WOŚP napływa z całego świata. Nie ma innego przykładu tak angażującego wiele osób w pięknym celu - mówiła wtedy w rozmowie z WP.

Instytut Nobla przyjął kandydaturę Jurka Owsiaka do Pokojowej Nagrody Nobla, ale wyróżnienie zdobył kto inny. Powędrowała ona do Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej.

Teraz temat Nobla dla Owsiaka odżył za sprawą sondażu dla "Super Expressu" i se.pl. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 3-5 stycznia 2018 roku na próbie 1099 dorosłych Polaków.

Aż 68 proc. ankietowanych jest za tym, żeby szef WOŚP dostał nagrodę. Przeciwnego zdania jest 32 proc. badanych.

