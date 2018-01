"Bóg stworzył Ziemię, a Jurek stworzył WOŚP". Mocny wpis Kacpra, który żyje dzięki Orkiestrze

- Kiedy słyszę głos osób lobbujących za tym, żeby nie wpłacać na WOŚP, czuję, jakby ktoś odbierał mi prawo do życia - mówi nam bokser Kacper Harkawy, któremu życie ocalił sprzęt zakupiony przez WOŚP



Kacper Harkawy urodził się w piątek, 3 kwietnia 1998 roku i dostał 1 punkt w skali Apgara. W czasie porodu coś poszło nie tak, dyżurujący lekarz nie chciał się zgodzić na cesarskie cięcie. - W środku nocy wzywano doświadczoną lekarkę, która niemal w szlafroku pędziła do szpitala, żeby mnie ratować - opowiada Kacper, który natychmiast po urodzeniu trafił do inkubatora zakupionego przez Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

- Urodziłem się siny, bez oddechu, bez oznak życia, w zamartwicy, z wylewem do przestrzeni podtwardówkowej - wylicza Kacper. Rodzice usłyszeli, że syn nie ma szans na prawidłowy rozwój. "Gdyby nie inkubator znajdujący się w szpitalu zakupiony przez WOŚP nie byłoby mnie na tym świecie, nie pisałbym tego, co, piszę, a wy, nie czytalibyście tego" - napisał na facebookowej stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Nie rozumiem zawistnych ludzi, którzy krytykują WOŚP i kiedy czytam negatywne komentarze na temat Orkiestry, żal mi ich autorów - powiedział nam Kacper. - Nie mają własnego zdania, tylko ślepo i bez zastanowienia powtarzają bezmyślne opinie innych. Wierzą, że Jurek Owsiak zbiera te pieniądze dla siebie i chowa je sobie do kieszeni. Nie wierzę w to, ale nawet gdyby tak było, nie miałbym nic przeciwko, bo zrobił tyle dobrego, że mu się należy.

Kacper zetknął się z facebookowym wpisem, w którym ktoś twierdził, że sprzęt dostarczany do szpitali był kupiony z pieniędzy z budżetu państwa i to personel dokleił na nim serduszka Orkiestry. - Nie rozumiem, dlaczego odbierają Owsiakowi zasługi i nie pojmuję tej nienawiści wobec niego - komentuje Kacper. - Zauważyłem, że wśród przeciwników WOŚP jest wielu zwolenników Caritasu. Nie mam nic przeciwko Caritasowi, uważam, że robią świetną robotę i takiego samego docenienia WOŚP-u oczekiwałbym z ich strony. Wśród osób, które krytykują Owsiaka jest sporo osób związanych z kościołem i tym bardziej mnie to boli, bo sam jestem wierzący i co niedzielę chodzę na mszę. Ich zachowanie jest całkowicie niechrześcijańskie, bo chrześcijaństwo zakłada miłość wobec bliźnich. Kiedy słyszę głos osób lobbujących za tym, żeby nie wpłacać na WOŚP czuję, jakby ktoś odbierał mi prawo do życia, bo przecież dzięki WOŚP żyję. Choć jednocześnie nie zarzucam im złej woli. Uważam tylko, że nie przemyśleli dobrze swoich słów.

Kacper w wieku 13 lat zaczął trenować boks. Jest wielokrotnym medalistą na Mistrzostwach Polski. Zdobył już złoto, srebro i brąz. Na Facebooku napisał: "Są tacy, którzy mówią, że żyję nie dzięki Jurkowi, ale dzięki ludziom dobrej woli. Ludzie, opamiętajcie się! Pomyślcie, zanim coś napiszecie. Drzewo nie wyrośnie bez ziemi. Gdyby nie Jurek, nie byłoby WOŚP. To Pan Bóg stworzył Ziemię, a Jurek stworzył WÓŚP. Dziękuje Jurkowi, że żyję i zawsze będę wspierał orkiestrę. I wszystkich do tego zachęcam. Nie zaglądajcie innym do kieszeni, zajrzyjcie do swojej, wyciągnijcie co macie i kupcie serduszko. Karma wróci" - zachęcał do angażowania się w pomoc Orkiestrze.