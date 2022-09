Jasna deklaracja premiera. "Zaproponujemy przesunięcie wyborów"

- Wystąpimy z projektem jej przedłużenia (kadencji samorządów - red.) o pół roku, czyli będzie pięć i pół. To z powodu tego, że zbiegły się wybory i to jest niewykonalne, żeby przeprowadzić na raz wybory samorządowe i parlamentarne. To mówi PKW i to mówią także wszyscy szefowie finansów partyjnych - powiedział szef PiS.