Kolejne zadania dla Kurskiego. Jego przyszłość jest już znana [OPINIA]

Dyskusje o tym, co będzie robił Jacek Kurski po odejściu z telewizji publicznej, są bezprzedmiotowe. Tak samo jak analiza czy pnie się, czy jednak spada. Oczywiste bowiem jest to, że Kurski nadal będzie robił to, co robi od lat: służył władzy Prawa i Sprawiedliwości.