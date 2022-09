Morawiecki chce z Orbanem. "Jeszcze dobrze z Moskwy nie wrócił"

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada powrót do ściślejszego współdziałania z rządem Viktora Orbana. - Szanując wrażliwość ukraińskich przyjaciół chcemy powrócić do współpracy w ramach V4, jak i do wspólnych działań z Węgrami - powiedział Morawiecki. Jego słowa wywołały falę komentarzy. "Powrót do polityki Putinternu?" - pyta Paweł Kowal (KO).