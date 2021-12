Hity w "hicie". Jest podstawa przedmiotu zaproponowanego przez ministra Czarnka

Eksperci bliscy PiS

Ministerstwo udostępniło wstępne założenia podstawy programowej nowego przedmiotu. Trafiły one do konsultacji. Choć w sporej części program przypomina to, czego uczniowie już teraz uczą się na lekcjach wos-u i historii, to jednak widać sporo elementów zbieżnych z polityką Prawa i Sprawiedliwości.