Przemysław Czarnek. Idealny "taran" dla prawicy na ciężkie czasy

Inny rozmówca z PiS: - Czarnek to z punktu widzenia prawicowego wyborcy minister idealny. Na ten czas - najlepszy. Gdy zostawał ministrem, to z dwóch powodów: by nagrodzić go za dotychczasową aktywność, a po drugie - by mieć w rządzie gościa, który jest autentyczną konserwatywną kotwicą, człowiekiem z charakterem, a nie eksperymentem. Eksperymentów już parę mieliśmy i się nie sprawdziły. W edukacji partia nie chciała mieć technokraty, tylko polityka. Z głową na karku, nie ładną buzią.