Aleksandra Dulkiewicz po operacji. Nowe informacje ws. zdrowia

Aleksandra Dulkiewicz w szpitalu. Ma złamaną nogę

- W poniedziałek zapadną decyzje lekarzy, co do dalszego leczenia i terminu ewentualnego powrotu do pracy. Wszystko będzie zależało, jak pani prezydent będzie się czuła - powiedział PAP w niedzielę Stenzel. Dodał, że w czasie nieobecności prezydent Aleksandry Dulkiewicz, zastępuje ją pierwszy zastępca, czyli Piotr Grzelak.