Mocne słowa Magdaleny Adamowicz do Andrzeja Dudy. "Niech pan nie będzie tchórzem"

- Ja chodzę do TVP jako posłanka Lewicy, bo wierzę w to, że choć jest to hejterska telewizja, to wierzę, że Ilekroć tam bywam, to jestem wyśmiewana i opluwana. Robię to dlatego, bo tych okienek może być coraz mniej i nie można się na to zgodzić. Dlatego chcę, by moi koledzy i koleżanki również chodzili do TVP i bronili TVN-u, żebyśmy my politycy też byli krytykowani! Też chcę, żeby przyszedł do mnie dziennikarz i zadał mi trudne pytanie, bo o to chodzi w demokracji - dodała.