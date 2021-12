TVN ujawnia. Olbrzymi majątek księdza z Gdańska

Reportaż TVN. Proboszcz z Gdańska, dom za miliony i luksusowe auto

Z materiału "Superwizjera" można wnioskować, że pieniądze te mogły zostać wykorzystane do zakupu dużej nieruchomości w Gdańsku. Do wykończenia domu, co podkreślono w reportażu, wykorzystano luksusowe hiszpańskie marmury. Dziennikarze dowodzą, że jest to ten sam materiał, który wykorzystano przy budowie wspomnianego wcześniej kościoła.