Są szczegóły nowego przedmiotu szkolnego według pomysłu Czarnka. Eksperci niezgodni, co do kształtu HiT

Poważne wątpliwości ma również kolejna ekspertka i członkini zespołu, Małgorzata Żaryn. Jak przyznała, nie wie czy podpisze się pod ostateczną wersją projektu. Obiekcje specjalistki dotyczą wprowadzenia przedmiotu już w pierwszych klasach szkoły średniej - jej zdaniem jest to za wcześnie. Zwraca uwagę, że w tym samym czasie uczniowie przerabiają na historii okres starożytności i średniowiecza. Ponadto do szkół średnich przychodzą po podstawówkach z różnym poziomem wiedzy. Żaryn podkreśla, że wyżej wymienione kwestie to "tematy do rozmów z dorosłymi ludźmi, a nie piętnastolatkami". Zaznacza też, że nauczanie o wydarzeniach po 1945 r. - i pomijanie wcześniejszych, które mają znaczący wpływ na ich złożoność - nie jest dobrym pomysłem.