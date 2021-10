Przemysław Czarnek zapowiada nowy przedmiot. "To będzie hit"

- Obowiązkiem państwa jest troska o tych, którzy są słabsi, o tych którzy są niepełnosprawni, o tych którzy rodzą się z wadami. To są ludzie z taką samą godnością, jak ludzie zdrowi. I nie może być sposobem na "ukrócenie ich trudności" pozbawianie ich życia. To jest bez sensu, to jest postawienie sprawy na głowie - stwierdził Czarnek.