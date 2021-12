Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy otwarty. Premier Morawiecki zabrał głos

- To symbol połączenia Polski wschodniej i zachodniej. Połączenia ze sobą dwóch systemów dróg ekspresowych, dwóch systemów autostrad. To bardzo ważne ponieważ do tej pory Polska w dużym stopniu była poszatkowana siatką dróg ekspresowych, które w bardzo wielu miejscach nie były połączone ze sobą - mówił premier. Dodał, że inwestycja ta kosztowała ponad 4,5 mld zł.