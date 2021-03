Przemysław Czarnek zlecił przegląd podręczników. "Są drobne uwagi"

W połowie lutego Przemysław Czarnek zlecił przegląd podręczników dotyczących m.in. języka polskiego, WOS-u i historii. Pierwszy z raportów, który omawia przegląd książek do Wiedzy o Społeczeństwie, ma być już gotowy.

Przemysław Czarnek i przegląd podręczników. Raport już gotowy

Założenia raportu mają być przedstawione wkrótce na konferencji ministra edukacji i nauki. Jak nieoficjalnie donoszą osoby związane z resortem, raport zawiera jednak "drobne uwagi" co do niektórych podręczników.

Powodem są zastrzeżenia co do przekazywania wiedzy i pewnych określeń. - W dalszym ciągu pojawia się sformułowanie "nazistowskie obozy koncentracyjne", a powinno być "niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne". W podręcznikach powinna być precyzyjna nazwa, ale to są drobiazgi - mówi w rozmowie z Onetem źródło z kręgów Przemysława Czarnka.