Powrót do szkół. MEiN chce przyjrzeć się podręcznikom

Powrót do szkół. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało rewizję podręczników

Powrót do szkół to tylko jedna z kwestii, jakie w tym momencie analizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki . Kolejną jest sprawa podręczników szkolnych, które - zgodnie z planem ministra Przemysława Czarnka - mają zostać poddane rewizji. Jak pisze "Nasz Dziennik" eksperci przyjrzą się podręcznikom szkolnym. "Spotkają się trzy zespoły ekspertów z nauk humanistycznych, którzy zapoznają się z tym, w jaki sposób podstawy programowe zostały odzwierciedlone w podręcznikach" - poinformował cytowany przez gazetę Radosław Brzózka, szef gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki. Na pierwszy ogień mają iść podręczniki do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Powrót do szkół. Kiedy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej?

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, jest spore prawdopodobieństwo, że starsi uczniowie, którzy nadal uczą się zdalnie, do nauki stacjonarnej wrócą już niedługo. Powrót do szkół mógłby nastąpić 1 marca. Taka też data jest brana pod uwagę przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W wywiadzie dla WP wiceminister Dariusz Piontkowski podkreślił, że powrót do szkół i nauki stacjonarnej jest potrzebny nauczycielom i uczniom.