Koronawirus. Kolejne wyniki badań przesiewowych nauczycieli

Od 7 do 12 lutego prowadzona była kolejna ogólnopolska akcja testowania nauczycieli na obecność koronawirusa. Badano tych, którzy pracują w klasach I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych i już raz mieli taki test przeprowadzany po feriach zimowych.

Testy były dobrowolne i bezpłatne, wymazy pobrano od blisko 25 tys. osób. Pozytywny test na obecność koronawirusa dotyczył 490 osób, co daje ok. 2 proc. wszystkich badanych.

W niedzielę 14 lutego ruszyły testy przesiewowe dla nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Testowanie potrwa do 19 lutego. Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki, badania przesiewowe mają pozwolić na określenie skali ewentualnych zakażeń - ich analiza ma pomóc w dalszym planowaniu działań zwiększających poziom bezpieczeństwa zarówno w przedszkolach, jak i szkołach.

Koronawirus w Polsce. WHO dopuszcza pulowanie, ale w mniejszym zakresie

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia zapowiadało pulowanie, czyli łączenie pobranych próbek. Jeśli zbiorcza próbka da wynik pozytywny, to dopiero wówczas przeprowadzone zostaną badania indywidualne.

W ocenie WHO pulowanie jest dopuszczalną metodą badania dużych grup ludzi pod kątem koronawirusa, kiedy konieczne jest szybkie przeprowadzenie całego procesu. W metodzie tej łączy się jednak od 3 do 5 próbek, tymczasem MZ chcę tworzyć próbki zbiorcze z 10 pobranych od nauczycieli wymazów. Według diagnostów, jest to niedopuszczalne.