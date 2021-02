Powrót do szkół 2021. Kiedy wszyscy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej?

Powrót do szkół. Kiedy nastąpi powrót do szkół wszystkich uczniów? W jakim systemie będzie możliwa nauka w szkołach?

Powrót do szkół 2021. Jak długo jeszcze potrwa nauka zdalna?

Jak na razie powrót do szkół w Polsce umożliwiono tylko uczniom najmłodszych klas - 1-3 klasy szkoły podstawowej. Możliwe są też konsultacje w szkołach dla maturzystów i uczniów klas ósmych.

Pozostali uczą się cały czas zdalnie. I póki co nie zmieni się to do końca lutego. Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski powiedział na antenie TVP Info, że do końca lutego rząd nie planuje umożliwienia powrotu uczniów do szkół.

"Do końca lutego nie planujemy zmian dotyczących rytmu nauczania stacjonarnego" - powiedział Tomasz Rzymkowski.

Powrót do szkół. Kiedy powrót do szkół? Co zmieni się w marcu?

Do 28 lutego obowiązują ogłoszone w ubiegłym tygodniu obostrzenia. W sprawie nauki zdalnej, powrotu do szkół i do nauki stacjonarnej nie wprowadzono na razie żadnych zmian.

Wiceminister Tomasz Rzymkowski dodał w TVP Info, że powrót do szkół od 1 marca jest brany pod uwagę. Niemniej podczas rozmowy nie chciał niczego jeszcze przesądzać. "Ale nie chciałbym uprzedzać żadnych decyzji, faktów, bo ciągle analizujemy sytuację pandemiczną w kraju i sytuację u naszych sąsiadów" - dodał Tomasz Rzymkowski.

Powrót do szkół. Możliwe opcje

Dariusz Piontkowski, wiceszef Ministerstwa Edukacji i Nauki, który był z kolei gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski, mówił o możliwych opcjach powrotu do szkół starszych uczniów. Wspominał o możliwości wprowadzenia "nauki na suwak", która jest rodzajem nauki hybrydowej. Miałaby ona polegać na wymianie uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Raz jedna grupa miałaby zajęcia w szkołach, a inna - lekcje zdalne, a później odwrotnie.

Powrót do szkół jest potrzebny uczniom i nauczycielom

Wiceminister Dariusz Piontkowski dodał w wywiadzie dla WP, że powrót do szkół i nauki stacjonarnej jest potrzebny nauczycielom i uczniom. Od dawna też ministerstwo stoi na stanowisku, by powrót do szkół umożliwić młodzieży ze starszych klas.

Powrót do szkół. Dariusz Piontkowski wymienił warianty