Groźne odpady w ogniu. Polacy wskazali winnego. Nowy sondaż WP

Aż 41,7 proc. uczestników sondażu United Surveys dla WP uważa, że to rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiada za problem nielegalnych i niebezpiecznych wysypisk śmieci w Polsce. Co więcej, nawet wśród zwolenników obozu PiS ta opinia wcale nie jest rzadkością. Stwierdził tak co siódmy ankietowany (14 proc.), który określa się jako wyborca koalicji pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego.