Przynieśli prezydentowi Zielonej Góry warzywa z okolic Przylepy. "Smacznego"

- Ale tym najważniejszym elementem jest w tej chwili to, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, że będziemy pewni tego, że tam już nic nie ma, że wszystko jest wyczyszczone. (…) Nie ma nikogo z nas, polityków, kto jest tutaj bez winy. Wszyscy dobrze o tym wiemy, i wszyscy o tym wiedzieli. Dziś wszyscy starają się stwierdzić, że nikt nie jest winny - ja przyznaję się do tego: tak, nie byłem skuteczny. Jeszcze raz powtórzę: przepraszam mieszkańców, że nie wykazałem się w tym przypadku skutecznością. Zabrakło mi czasu, ale to mnie nie usprawiedliwia. Stało się to, co się stało. I dam radę, wiem dokładnie, zrobię wszystko, żeby tę sytuację naprawić - zapewnił Kubicki.