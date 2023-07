"Żyliśmy na tykającej bombie". W Przylepie spaliła się cała tablica Mendelejewa

Mieszkańcy Przylepu przerażeni. "Wiedzieliśmy, że źle się to skończy".

- To składowisko było od wielu lat i mieszkańcy interweniowali, prosili o pomoc, kogo się da. Obawialiśmy się, że prędzej czy później źle się to skończy – przyznaje pani Urszula, mieszkanka Przylepu. - Byłam przerażona, jak zobaczyłam ten dym. Akurat byłam w pracy. Na początku myśleliśmy, że palą się zakłady mięsne, później okazało się, że doszło do pożaru tych chemikaliów. Klienci często rozmawiali o tym, że to się źle skończy, że to taka tykająca ekologiczna bomba - opowiada pracownica jednego z lokalnych sklepów w zielonogórskim Przylepie.