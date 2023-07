To była "bomba biologiczna". Palą się odpady sprowadzone z zagranicy

Płonie hala z niebezpiecznymi chemikaliami w Zielonej Górze. - To co się tam znajdowało, to odpady, które zostały sprowadzone z zagranicy - mówi WP prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Lokalne media nazwały miejsce "bombą biologiczną". "Błagam, nie fotografujcie pożaru w Przylepie tylko się ewakuujcie" - apeluje posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.