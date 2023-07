Polska skarży Niemcy do KE ws. odpadów. Berlin odpowiada

Niemcy: odbywają się transporty zwrotne

Do sprawy odniosło się Ministerstwo Ochrony Środowiska Niemiec. - Jeżeli weźmiemy pod uwagę egzekwowanie prawa, prowadzenie śledztw, a ostatecznie wydanie polecenia zwrotu nielegalnie wywiezionych odpadów, odpowiedzialność spoczywa na poszczególnych krajach związkowych. Angażujemy się w te kwestie w sposób nieformalny, co już wielokrotnie podkreślałem, starając się pomagać tam, gdzie tylko to możliwe - przekazał rzecznik resortu Christopher Stolzenberg w rozmowie z Polsat News.