Tykające "bomby" ekologiczne na Mazowszu

Reakcja ministerstwa

Wysłaliśmy listę pytań do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zapytaliśmy w nich m.in. o to, czy ministerstwo wiedziało o niebezpiecznych substancjach, które przedostały się do systemu kanalizacji, skąd przez rzekę Czarną i kanał Żerański mogą dostać się do Wisły, i co robi w kierunku zabezpieczenia odpadów. Poprosiliśmy też o informację, co ministerstwo planuje zrobić w sprawie nielegalnego składowiska. Podobne pytania wysłaliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.