Pożary w Grecji i Zielonej Górze. "Dzieje się namacalna katastrofa"

To, niestety, nasza rzeczywistość. Dla mnie Rodos jest symbolicznym przykładem. Przez wiele lat ta wyspa była bardzo popularną destynacją, także dla polskich rodzin. Polacy jechali tam, by pokazać dzieciakom inny świat. A dziś to, co mogą pokazać, to świat apokaliptyczny - obraz wyspy, która stoi w płomieniach.