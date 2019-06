Donald Tusk i gra Brukseli. Komisja Europejska nie dla byłego premiera. "Kontrolowane przecieki, PiS to zablokuje"

Donald Tusk nie ma szans na objęcie funkcji przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przynajmniej nie w tym roku. Obecny szef Rady Europejskiej nie otrzyma rekomendacji ze strony rządu PiS. Mimo to wokół byłego premiera toczy się dziwna rozgrywka.

- Nie zmieniłem zdania. Nie wybieram się do Brukseli z własnymi ambicjami zawodowym. Mam poczucie, że dużo roboty jeszcze przede mną w kraju - zapewnia ówczesny szef rządu.

Dodaje: - W sprawie kandydowania do instytucji europejskich wyraziłem się już jednoznacznie wiele miesięcy temu. I nie będziemy dzisiaj spekulować, jakie okoliczności musiałyby się zdarzyć, żebym zmienił zdanie. Zdania nie zmieniam.

Ponad pół roku później, lipiec, miesiąc po wybuchu afery taśmowej. Głos ponownie zabiera premier Tusk: - Od wczesnej zimy odpowiadam już po raz 153. na to pytanie. Powiedziałem, że nie wybieram się do Brukseli i to podtrzymuję. Każdy dzień i miesiąc utwierdza mnie w przekonaniu, że podjąłałem słuszną decyzję. W Polsce będę skuteczniejszy.