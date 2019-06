Szczyt UE. Szukanie następcy Donalda Tuska i szefów innych instytucji UE

Brak porozumienia - tak można podsumować pierwszy dzień szczytu w Brukseli. Plan był taki, że Rada Europejska szybko wybierze nazwiska tych, którzy staną na czele unijnych instytucji. Nic z tego.

Pierwszym punktem czwartkowego szczytu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego miało być spotkanie koordynacyjne V4. Szef polskiego rządu jednak na nie nie zdążył. Podpisał umowę związaną z synchronizacją systemów elektroenergetycznych. Wcześniej powiedział kilka słów do dziennikarzy .

Później członkowie Rady Europejskiej spotkali się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a następnie odbyła się sesja robocza RE. O Polsce piszą teraz światowe media, bo premier zablokował przyjęcie wniosków końcowych ze szczytu, dotyczących dojścia UE do neutralności klimatycznej do 2050 r.

- Zmiany klimatyczne mogą wiązać się z bardzo dużymi kosztami, ryzykami, dla państw, które przechodzą transformację gospodarczą na innych etapie od tych państw, które są już wysoko rozwinięte, zaawansowane technologicznie. Polska należy do tych państw, które muszą mieć bardzo konkretnie sformułowane pakiety kompensacyjne. My musimy wiedzieć, jakie środki otrzymamy na modernizację poszczególnych sektorów gospodarki tak, żeby ewentualne zmiany i nowe zobowiązania odzwierciedlały nasz stan rozwoju gospodarczego i nasze wyzwania czy ryzyka - tłumaczył.

Na nowych przewodniczących poczekamy

Dopiero podczas kolacji szefów rządów i państw Unii Europejskiej RE wróciła do dyskusji o obsadzie najwyższych stanowisk w instytucjach unijnych. Pod koniec maja nie padły konkrety, tym razem też nie. Mimo że szef RE Donald Tusk podkreślał, że jest wola, by temat zamknąć do końca czerwca. Jest presja, bo posiedzenie Parlamentu Europejskiego już 2 lipca.