Radosław Sikorski o szansach Polaków na wysokie stanowiska w UE: niewielkie

Zdaniem europosła Radosława Sikorskiego Polacy mają niewielkie szanse na objęcie wysokich stanowisk w Unii Europejskiej. - Taka jest nasz pozycja w Unii - przekonywał. Jego zdaniem Donald Tusk też nie ma szans na bycie szefem Komisji Europejskiej.

Radosław Sikorski był także pytany o zgłoszenie przez polski rząd kandydatury Krzysztofa Szczerskiego na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego NATO. - Ogłaszamy wielką batalię o coś, co jest drugorzędne, bo Polacy już bywali zastępcami sekretarza generalnego NATO - ocenił. - A po za tym, jeżeli mówimy o tym publicznie, to zakładam, że to już jest dogadane z sekretarzem generalnym, bo jeżeli miałoby być niedogadane i coś by się nie udało, to wtedy jest wielkie upokorzenie i Polski, i pana Szczerskiego. Mam nadzieję, że to jest dogadane, bo jeśli nie, to jest to amatorszczyzna - dodał były szef MSZ.