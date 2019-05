Sikorski chwali Prawo i Sprawiedliwość za taktykę wyborczą

- To, że mniej zamożni ludzie, tak samo jak bogaci, głosują portfelem, to jest rzecz naturalna w demokracji - stwierdził w rozmowie z TVN24 Radosław Sikorski. Nowo wybrany europoseł z ramienia Koalicji Europejskiej przy okazji pogratulował PiS-owi taktyki wyborczej.

- Jeśli PiS-owi udało się wciągnąć w politykę ludzi z zewnątrz, nie interesujących się na co dzień polityką, przez chociażby programy socjalne, bo poczuli, że państwo coś im dało, to może ten koszt jest tego wart - mówił w rozmowie z TVN24 Sikorski. Były marszałek Sejmu pogratulował "świetnego" wyniku wyborczego partii Jarosława Kaczyńskiego .

Sikorski uznał wynik Koalicji Europejskiej za "porażkę, ale nie klęskę". - To do nas teraz dzwonią z Brukseli i pytają, się jak zamierzamy głosować. To my będziemy decydować, jak będą rozkładały się siły w UE - stwierdził polityk. Dodał także, że europosłowie PiS w Brukseli będą "nieszkodliwi". - Nie mówią językami obcymi i nie będą wpływali na tok debaty europejskiej - mówił Sikorski.