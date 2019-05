Arłukowicz po eurowyborach: nie ma co się mazać, trzeba zabrać się do roboty

Bartosz Arłukowicz wzywa kolegów z Koalicji Europejskiej do wytężonej pracy przed nadchodzącymi wyborami do krajowego parlamentu. Były minister zdrowia podkreślił, że kluczowy jest bezpośredni kontakt z wyborcami, którego miało zabraknąć podczas kampanii przed eurowyborami.

- Jestem lekarzem, więc stawiam diagnozę, szukam błędów. Trzeba wyciągnąć wnioski i przeprowadzić korektę kampanii. Mogła być przeprowadzona lepiej, ale te najważniejsze wybory dopiero przed nami - ocenił w rozmowie z Onetem. - Nie ma co się mazać, trzeba zabrać się do roboty - apelował.

Były minister zdrowia powiedział, że sam dużo rozmawiał ze swoimi wyborcami, co przełożyło się na jego wynik wyborczy. - Koalicja popełniła błąd, pilnując dużych miast. A trzeba zjechać do najmniejszych wiosek, gmin, powiatów. Ja tak zrobiłem i uważam, że zakurzone buty to klucz do kampanii. Sam trzy pary butów złaziłem, docierając do wyborców w najmniejszych miejscowościach - powiedział.