Wybory do Europarlamentu 2019. Kosiniak-Kamysz: W Kampanii za dużo skrętu w lewo

- Nie wszystko się udało w kampanii. Za dużo było ideologii i skrętu w lewo w Koalicji Europejskiej - powiedział o porażce ugrupowań opozycyjnych lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił także, że projekt KE minął.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła w poniedziałek ostateczne wyniki do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężyło w nich PiS . Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała poparcie 45,38 proc. Polaków. Na kolejnych miejscach znaleźli się: KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc., Konfederacja - 4,55 proc. i Kukiz'15 - 3,69 proc.

Po nim do wyniku Koalicji Europejskiej odniósł się w TVN24 także lider ludowców Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL przyznał, że aby wynik w jesiennych wyborach był lepszy, trzeba "zasuwać od świtu do nocy". Podkreślił także, że "pierwszy naturalny wybór, to teraz samodzielny start w wyborach, ale PSL będzie rozmawiać ze wszystkimi tymi, którzy chcą ciężko pracować".

Wybory do Europarlamentu: Kosiniak-Kamysz o koalicji z Biedroniem

Po porażce z PiS w wyborach europejskich, część polityków Koalicji Europejskiej patrzy już w stronę Wiosny. Mają wrażenie, że przyłączenie partii Roberta Biedronia do ugrupowań opozycyjnych za kilka miesięcy mogłoby dać sukces wyborczy.

Pytany w TVN24, czy wyobraża sobie stworzenie koalicji z Wiosną, Kosiniak-Kamysz odparł: - Mówiłem to jeszcze przed wyborami. Jeżeli Robert Biedroń chciałby dołączyć do koalicji, jeżeli będziemy ją tworzyć, to tam PSL-u nie będzie. Nie jesteśmy się w stanie pomieścić w takiej koalicji.