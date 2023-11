Data expose Tuska. "Skłaniałbym się do 12 grudnia"

- To jest scenariusz, który jest dość oczywisty. Mateusz Morawiecki walczy do ostatniego momentu po to, żeby jeszcze kilku polityków PiS usadzić na intratnych stanowiskach, żeby jeszcze trochę zabetonować władzę PiS. To jest misja skazana z góry na niepowodzenie - ocenił w Polsat News Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO.