Exposé premiera. Data i godzina. Wtedy zostanie powołany nowy rząd?

"Spodziewam się, że jeszcze tego samego dnia, 11 grudnia, dokonamy w Sejmie wyboru nowego prezesa Rady Ministrów. Rozumiem, że liczba kandydatów na premiera w tej izbie jest dość skończona i nie będzie ich zbyt wielu, dlatego ta przerwa potrwa krótko. Wczesnym wieczorem 11 grudnia możemy przejść już do wyboru nowego prezesa Rady Ministrów, o ile ten poprzedni nie uzyska wotum zaufania". W obu przypadkach do powołania rządu niezbędne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.